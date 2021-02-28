Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты

Bloomberg составил список мировых «горячих точек», куда включил крупные страны, в которых рост цен на продукты «вызывает особое беспокойство» и может стать причиной недовольства граждан. К их числу агентство отнесло Россию, Индию, Бразилию, Турцию и Нигерию.

В ходе анализа данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН агентство установило, что рост цен на продовольствие за последние шесть лет оказался значительным. Это объясняется увеличивавшимся спросом со стороны Китая и неблагоприятными погодными условиями. При этом в перечисленных в перечне государствах есть и свои причины для такого скачка продовольственной инфляции.

Аналитики Bloomberg подчеркнули, что россияне все еще не забыли пустые магазинные полки в результате распада СССР и поднявшиеся тогда цены на продукты. Очередной скачок может сильнее обострить ситуацию в обществе, отметили они.

Ранее в ходе исследования SuperJob стало известно, что только 13 процентов россиян считают, что указ президента страны Владимира Путина и усилия правительства помогли сдержать рост цен на продукты в январе-феврале этого года. Большинство граждан (69 процентов) не заметили обещанного сдерживания цен. Опрошенные отмечали, что «заморозка оказалась фиктивной», «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», а также опасались, что такие меры приведут к дефициту товаров.