Заморозка цен в России не сработала

Принятые в конце прошлого года меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно», — пояснил чиновник. По его словам, одной из главных проблем остается резкий рост стоимости российской пшеницы на мировых рынках.

Одновременно Решетников намекнул, что на цены влияют отечественные спекулянты, которые придерживают товар в надежде дождаться повышения его стоимости и реализовать продукты выгоднее для себя.

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В связи с этим глава Минэкономразвития предложил ввести с 1 апреля демпферный механизм по аналогии с рынком бензина. Он позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. При высоких ценах экспортная пошлина автоматически вырастет, а при низких сельхозпроизводителям будут компенсировать потери.

Для этого правительство хочет запустить биржевую торговлю зерном, чтобы понимать реальный уровень цен на него. Решетников признал, что если принятые меры не сработают, то место России на мировом рынке зерна может пошатнуться.

Введение демпферного механизма для конечных потребителей означает, что рост цен на продукт замедлится, но дешеветь они, как и в случае с бензином, не будут.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что принятые правительством меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло решают свою задачу и могут быть распространены на другие категории товаров. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут намекала, что следующими продуктами могут стать яйца и макароны. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров позднее заметил, что, по его мнению, в отношении производителей яиц никаких мер принимать не станут, с ними договорятся другим способом.