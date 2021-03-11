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Путин объяснил критику правительства уровнем роста цен

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин объяснил жесткий разговор с членами правительства своим недовольством по поводу слишком резкого роста цен на продукты питания внутри страны. Об этом он рассказал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, которое транслирует телеканал RT.

Глава государства подчеркнул, что «удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть». По его словам, надо было сразу применять соответствующие инструменты.

Недовольство ростом стоимости ряда базовых продуктов питания, высказанное Путиным в декабре, привело к соглашениям правительства с производителями и поставщиками о сдерживании роста цен на сахар и подсолнечное масло.

Текущие договоренности действуют до 31 марта. Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что если их продлевать и распространять, то стране грозит дефицит по советскому типу, то есть с пустыми полками в магазинах и очередями. По его словам, рост цен неизбежен, в противном случае нарушатся все логистические цепочки поставок. Между тем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что в Кремле в целом довольны реакцией правительства на рост стоимости базовых продуктов питания.

В конце февраля агентство Bloomberg включило Россию, наряду с Нигерией, Индией и Турцией в список стран, которым грозят социальные волнения из-за слишком резкого роста цен на продукты.

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