В правительстве заговорили о дефиците по советскому типу

Соглашения о сдерживании цен являются временной мерой, если сделать их постоянными, то Россия может столкнуться с дефицитом товаров по советскому типу. Об этом на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

По его словам, договоренность о ценах на сахар и подсолнечное масло помогло ограничить рост их стоимости, но вместе с тем стали ломаться логистические цепочки поставок. Чиновник заметил, что на продукт по низким ценам поступает большое число заявок, и производитель не может удовлетворить их, кого-то приходится ограничивать.

Евтухов призвал оценивать последствия введения госрегулирования цен, понимать, какие последствия будут в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он подчеркнул, что в министерстве выступают против регулирования, хотя и имеют право удерживать цены на социально значимые товары при их росте более чем на десять процентов в течение месяца.

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Замглавы ведомства напомнил, что в недавней истории практика госрегулирования цен уже имела места. В советской плановой экономике она приводила к резкому сокращению выбора, очередям и отсутствию товаров.

Также Евтухов указал, что торговые сети и без того пытаются исправить ситуацию, поднимая стоимость товаров премиального сегмента и снижая наценку на дешевые продукты. Более того, по некоторым категориям товаров, например, куриным тушкам, в магазинах в настоящее время торгуют в убыток для себя. Средняя торговая наценка на социально значимые товары, напомнил он, составляет 15 процентов, в федеральных и региональных сетях она еще меньше.

Во вторник, 9 марта, Евтухов утверждал, что в России невозможен дефицит продуктов питания, а рост цен останется в пределах прогнозной инфляции, поскольку урожай будет хорошим. В то же время он не исключил, что некоторые категории подорожают значительно выше среднего.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны действиями правительства по борьбе с ростом цен. Действующие соглашения по сахару и маслу рассчитаны до 31 марта, дальнейшие планы кабмин не раскрывает.