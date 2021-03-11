Путин признал 2020 год худшим для экономики в послевоенное время

Минувший 2020 год стал для мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны. Об этом на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, глобальный ВВП сократился на 3,5 процента из-за объективных причин. В первую очередь это эпидемиологические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Они ударили как по ведению бизнеса, так и по экономической динамике.

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Путин указал, что Россия впервые в современной истории прошла кризис без ужесточения макроэкономической и денежно-кредитной политики. Такая ситуация, по его мнению, свидетельствует о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры.

Также глава государства уверен, что основные проблемы удалось преодолеть. Об этом свидетельствует динамика внутреннего спроса и снижение уровня безработицы. Путин подчеркнул, что сработали меры по поддержке бизнеса и отраслей экономики.

Ранее ООН представила более негативные данные по мировому ВВП. По подсчетам организации, падение составило 4,3 процента. Из них в развитых странах падение в среднем составило 5,6 процента (такой результат связан с более высокой долей услуг, которая быстро восстанавливается), в США — 3,5 процента, а в России — 3,1 процента.

В декабре прошлого года Путин объяснял резкий рост цен на базовые продукты питания глобальной конъюнктурой. По его мнению, поставщики и производители пытались подтянуть стоимость товаров на уровень мировых, чтобы получить дополнительную прибыль. Для борьбы с ростом цен правительство решило временно определять их уровень в директивном порядке

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что неудачи в борьбе с бедностью объясняются разными внешними факторами, а причиной низких пенсий являются регулярные мировые кризисы.