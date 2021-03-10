К началу марта в России стало меньше безработных, объявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, сейчас их 2,1 миллиона человек, сообщает газета «Известия».

«На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек», — отметил министр. По словам Котякова, рынок труда постепенно восстанавливается. Для сравнения, если в августе безработица в России составляла 6,4 процента, то к началу 2021 года она снизилась до 5,8 процента.

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В начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что в марте в стране может пройти волна сокращений. «Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме», — говорил он. Под удар рискуют попасть сферы услуг, развлечений и общественного питания.

По официальным данным, на конец января 2021-го в России зарегистрировано 2,56 миллиона безработных. При этом Котяков говорил, что по данным Росстата в декабре 2020 года уровень безработицы составил 5,9 процента, а пиковое значение — 6,4 процента — фиксировалось в августе 2020-го.

С другой стороны, официальная статистика учитывает только россиян, обратившихся на биржу труда. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели.