В России выросли реальные зарплаты

В России реальные зарплаты в 2020 году выросли на 2,5 процента. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, передает ТАСС.

Так, в декабре реальные зарплаты россиян увеличились на 4,6 процента в годовом выражении и на 39,5 процента в месячном. Такой сильный рост обусловлен выплатой бонусов и премий в конце года, говорится в исследовании.

Кроме того, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6 процентов. «В декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7 процента», — подчеркивается в докладе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 40,7 процентов.

В январе сообщалось, что, по подсчетам Минтруда, сейчас в России официально безработными считаются 2,6 миллиона человек. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы минимизировать показатели и нормализировать рынок труда до докризисного уровня.