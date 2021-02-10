Путин заявил о подгоне зарплат бюджетников ради отчетов

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах были соблюдены формальные требования, установленные государственными указами, сообщает РИА Новости.
По его словам, очень часто свести концы с концами получается только за счет ухищрений, а реальные доходы граждан остаются низкими. Он припомнил жалобу ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая пожаловалась на зарплату 26 тысяч рублей в месяц, хотя у нее должно быть порядка 80 тысяч.
«Специалистов переводят на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет», — возмутился глава государства. Он поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетникам и решить проблему с доходами в социальной сфере.
При этом Путин подчеркнул, что современные цифровые и информационные возможности позволяют получить «полную объективную исчерпывающую картину», а требование роста зарплат никто не отменял.
Президент напомнил, что в 2017 году правительство представило отчет о выполнении «майского» указа о повышении зарплат бюджетников, и таким же образом должен строить свою политику нынешний состав кабмина.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил низкие пенсии в стране черными полосами в развитии, которые связаны с мировыми экономическими кризисами в последние десятки лет.