Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?»

Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию. Трансляцию вело РИА Новости.

Во время заседания ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства. Путин поручил профильным ведомствам разобраться в этой ситуации.

Ранее президент России уже задавался подобным вопросом. Тогда житель Рязанской области спросил о том, куда ушли деньги, предназначенные для обеспечения населения бесплатными лекарствами от коронавируса. «Мне тоже очень интересно, где деньги», — отметил Путин.

Глава государства заявил, что власти страны выделили 10 миллиардов рублей регионам, чтобы те могли оперативно реагировать на пандемию коронавируса, в том числе средства предназначались для закупки средств индивидуальной защиты.