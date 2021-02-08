Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Частный репетитор по английскому и няня для новорожденного со знанием французского языка могут претендовать на зарплату до 200 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Москве назвал сервис «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

До 200 тысяч рублей предлагают системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании. На высокий доход могут рассчитывать и эксперты по недвижимости. Кандидату с опытом работы от года готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Руководитель интернет-магазина в крупной компании может претендовать на 300 тысяч рублей, а юрист первичного приема — на 200 тысяч рублей.

В январе российские работодатели предлагали самые высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам, а также пилотам, программистам и стоматологам.

Ранее россияне назвали нужную им для счастья сумму денег. В среднем это 166 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам требуется на 28 процентов больше, чем женщинам (187 тысяч рублей против 146 тысяч). Лидером по запросам стала Москва, жителям которой для счастья необходимо 220 тысяч рублей в месяц. В первую тройку также попали Владивосток (200 тысяч) и Ростов-на-Дону (190 тысяч).