Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Частный репетитор по английскому и няня для новорожденного со знанием французского языка могут претендовать на зарплату до 200 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Москве назвал сервис «Работа.ру», пишет РИА Новости.
До 200 тысяч рублей предлагают системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании. На высокий доход могут рассчитывать и эксперты по недвижимости. Кандидату с опытом работы от года готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.
Руководитель интернет-магазина в крупной компании может претендовать на 300 тысяч рублей, а юрист первичного приема — на 200 тысяч рублей.
В январе российские работодатели предлагали самые высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам, а также пилотам, программистам и стоматологам.
Ранее россияне назвали нужную им для счастья сумму денег. В среднем это 166 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам требуется на 28 процентов больше, чем женщинам (187 тысяч рублей против 146 тысяч). Лидером по запросам стала Москва, жителям которой для счастья необходимо 220 тысяч рублей в месяц. В первую тройку также попали Владивосток (200 тысяч) и Ростов-на-Дону (190 тысяч).