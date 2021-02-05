Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Российские работодатели в январе предлагали самые высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам, а также пилотам, программистам и стоматологам. Об этом сообщили в Роструде.

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Например, в Хабаровском крае ищут главного инженера с опытом работы на горных предприятиях, ему готовы предложить до 300 тысяч рублей. На зарплату от 200 тысяч рублей могут также претендовать инженеры Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.

От 200 до 300 тысяч рублей могут зарабатывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин. Таких специалистов ищут в Приморском крае, Якутии и Иркутской области. Среди высокооплачиваемых специалистов эксперты назвали и пилотов. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота, который будет получать 330 тысяч рублей.

Ранее россияне назвали нужную им для счастья сумму денег. В среднем — 166 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам необходимо на 28 процентов больше, нежели женщинам: 187 тысяч рублей против 146 тысяч. Лидером по запросам является Москва, жителям которой для счастья необходимо 220 тысяч рублей в месяц. В первую тройку также входят Владивосток (200 тысяч) и Ростов-на-Дону (190 тысяч).