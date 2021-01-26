Россияне назвали главные сложности при поиске работы

Россияне назвали главные сложности, которые возникают у них при поиске работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». Большинству — 48 процентам (множественный выбор) — оказалось непросто найти подходящую вакансию, еще 40 процентов опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя.

Кроме того, четверть опрошенных испытывает трудности с составлением резюме, 18 процентов — с выполнением тестового задания, а каждый десятый — с подготовкой сопроводительного письма. При поиске подходящей вакансии большинство опрошенных (70 процентов) обращают внимание на зарплату, 56 процентов респондентов внимательнее всего изучают требования и условия работодателей.

Кроме того, 43 процента участников исследования указали, что перед откликом тщательно изучают отзывы от сотрудников компании, еще для 40 процентов большую важность играет репутация компании. Опрос проводился в январе 2021 года во всех регионах страны, в нем приняли участие 3500 респондентов.

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Другой опрос «Работы.ру» показал, что большинство россиян (80 процентов) сталкивались с ложью в вакансиях работодателей. Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня заработной платы — это отметили 55 процентов респондентов. Кроме того, 37 процентов опрошенных указали на то, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36 процентов были обмануты условиями труда.

Ранее в январе стали известны результаты исследования международного кадрового агентства Kelly Services. Оно показало, что наиболее привлекательной большинство (63 процента) россиян считают работу в международной компании. Однако текущим местом работы такие компании являются только для 46 процентов опрошенных.

Самыми привлекательными сферами граждане видят IT, консалтинг, банковский сектор, медицину и административную работу. Наименее популярными респонденты назвали бухгалтерию, строительство, туризм и охрану. С приходом пандемии коронавируса также изменился подход к поиску работы: теперь россиянам стало важно работать в финансово-стабильной компании и получать белую зарплату.