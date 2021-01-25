Россияне назвали нужную для счастья сумму денег

Опрошенные рекрутинговым сервисом SuperJob россияне назвали нужную им для счастья сумму денег. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя сумма, фигурировавшая в ответах респондентов, — 166 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам необходимо на 28 процентов больше, нежели женщинам: 187 тысяч рублей против 146 тысяч.

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Среди регионов лидерство по запросам удерживает Москва, жителям которой для счастья необходимо 220 тысяч рублей в месяц. В первую тройку также входят Владивосток (200 тысяч) и Ростов-на-Дону (190 тысяч).

Жителям Санкт-Петербурга для счастья необходимо 176 тысяч рублей в месяц. Это на одну тысячу больше, чем в Челябинске, и на шесть — чем в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Новосибирске и Хабаровске.

Самые низкие суммы называли жители Барнаула, Ульяновска (по 138 тысяч рублей), Кирова (132 тысячи) и Оренбурга (124 тысячи).