В России подсчитали безработных

По подсчетам Минтруда, сейчас в России официально безработными считаются 2,6 миллиона человек. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, его слова приводит РИА Новости.
По словам чиновника, главная задача в настоящее время состоит в том, чтобы минимизировать показатели и нормализировать рынок труда до докризисного уровня. «Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 миллиона человек, в сентябре, соответственно, 3,7 миллиона человек», — сказал Пудов.
Официальная статистика учитывает только тех россиян, кто встал на биржу труда. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели. Также не относится к безработным тот, кто подходит под эти требования, но не хочет трудоустраиваться на неподходящую по профессиональному профилю и уровню зарплаты должность.
Как указывали аналитики FinExpertiza, официальные данные о безработице в России значительно занижены. По мнению специалистов, во втором квартале 2020 года в официальную статистику не попали 4,87 миллиона безработных россиян — это больше, чем половина от общего количества.