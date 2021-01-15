В России объявили о снижении безработицы

Российские власти объявили, что в стране снизился уровень безработицы. По информации Минтруда, в январе 2021-го число официально зарегистрированных безработных снизилось до 2,7 миллиона человек. Для сравнения, в декабре прошлого года их было 3,1 миллиона, передает «Интерфакс».

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан», — прокомментировали в министерстве.

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Общий уровень безработицы в России измеряет Росстат. В конце прошлого года он представил предварительные данные, по которым общая численность официальных безработных в России в ноябре снизилась на 78 тысяч человек по сравнению с октябрем и составила 4 миллиона 616 тысяч человек.

В середине декабря стало известно, что за год в стране собираются резко сократить число безработных — на 1,3 миллиона человек. В начале месяца президент России Владимир Путин поручил снизить показатели безработицы в стране до уровня 2019 года. В общей сложности с 1 апреля по 1 декабря 2020 года работы лишились 12,16 миллиона россиян. По данным правительства, в этот же период принято на работу 12,23 миллиона человек.

Ранее консалтинговая компания FinExpertiza указала, что официальные данные о безработице в России сильно занижены. По мнению аналитиков, во втором квартале года в официальную статистику не попали 4,87 миллиона безработных россиян — это больше, чем половина от общего количества.