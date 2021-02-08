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Минобрнауки начало проверку после вопроса Путина «Где деньги, Зин?»

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Валерий Фальков
Валерий Фальков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Министерство науки и высшего образования России начало проверку после обращения ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной к президенту России Владимиру Путину по поводу зарплаты 26 тысяч рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, в ситуации нужно «предметно разбираться», так как заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации.

«Здесь есть своя специфика, сугубо управленческая, данные анализируются в разрезе по субъектам, и соответственно, когда смотришь по регионам, это одна история. А когда смотришь конкретно по ученым и по институтам — другая. Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», — сказал Фальков.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Предыстория: Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?»
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