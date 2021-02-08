Глава Минобрнауки назвал сроки возвращения вузов к очному режиму работы

Большинство всех российских вузов вернется к очному режиму работы в ближайшие две-три недели. Такие сроки назвал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает «Интерфакс».

Глава Минобрнауки в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказал, что к данному моменту из всех 1258 российских вузов в 37 процентах (462 вузах) студенты обучались дистанционно, остальные использовали смешанный режим или вернулись к традиционному формату.

По словам Фалькова, университеты по-разному справились с переходом на удаленный режим обучения. В ближайшее время министерство проведет оценку уровня подготовки студентов и при необходимости примет решение о введении дополнительных курсов или корректировке учебных планов.

Ранее Минобрнауки выпустило приказ о том, что студенты российских вузов с 7 февраля могут вернуться к очному обучению. Однако разрешение необходимо согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора.

С 22 января в Москве к обычному режиму работу вернулись колледжи, спортивные школы и учреждения детского досугового образования. Транспортные карты их учеников разблокированы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что московские студенты вернутся к очному обучению в понедельник, 8 февраля, речь идет об организациях, «реализующих программы высшего образования».