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Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Минпросвещения России захотели промаркировать школьные аттестаты QR-кодами, чтобы защитить документ от подделок. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту приказа, на оборотной стороне титульного листа аттестата появится белое поле в форме квадрата размеров 20 на 20 миллиметров. В этом поле будут ставить двумерный матричный код. На этой же стороне будет располагаться герб, надписи «Российская Федерация» и «Аттестат об основном общем образовании», а также номер документа и дата его выдачи.

Ранее стало известно, что в России будут созданы цифровые профили студентов, а дипломы об окончании обучения они начнут получать в электронном виде. Замглавы Минобрнауки Елена Дружинина отметила, что сейчас министерство стремится внедрить цифровые технологии в структурные подразделения вузов, которые занимаются трудоустройством учащихся. Еще одно важное для ведомства направление — поддержка студенческого предпринимательства.

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