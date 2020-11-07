Для российских дипломов предложили ввести «срок годности». Об этом сообщает ТАСС.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что документ должен «мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент». Он назвал абсурдным то, что сейчас в стране дипломы выдают на всю жизнь.

«Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — отметил Песков. По его мнению, в документах нового типа должен отображаться срок, в течение которого они имеют силу.

Ранее стало известно, что с 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде. По данным издания, переход на электронные дипломы позволит бороться с подделками. Так, диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, куда также будут входить данные о практике, спортивные достижения, научные исследования и сведения о курсах повышения квалификации.