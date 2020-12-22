Российским студентам начнут выдавать электронные дипломы

В России будут созданы цифровые профили студентов, а дипломы об окончании обучения они начнут получать в электронном виде. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки Елена Дружинина, передает ТАСС.

Она отметила, что сейчас министерство стремится внедрить цифровые технологии в структурные подразделения вузов, которые занимаются трудоустройством учащихся. Еще одно важное для ведомства направление — поддержка студенческого предпринимательства.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что в российских университетах станет больше бюджетных мест по направлениям IT, педагогика, медицина.

До конца 2021 года в России начнется выдача электронных паспортов. Это будет пластиковая карта со всеми данными, что и в бумажном документе.