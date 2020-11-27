В МВД рассказали о внешнем виде и функциях электронных паспортов россиян

В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали о внешнем виде и функциях электронных паспортов, пилотный проект по внедрению которых предполагается запустить в Москве в декабре 2021 года. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ с электронным носителем информации будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую со всеми данными, имеющимися в бумажном паспорте.

«На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях)», — рассказали в ведомстве.

Предполагается, что с помощью электронного паспорта и дополняющего его мобильного приложения граждане смогут пользоваться госуслугами, а также электронной подписью. В МВД заверили, что электронный документ будет лучше защищен в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать.

Ранее в ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что жителей России массово обеспечат цифровыми двойниками основных документов в 2021 году.