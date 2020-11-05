Россиян массово обеспечат цифровыми двойниками основных документов

Жителей России массово обеспечат цифровыми двойниками основных документов в 2021 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов», — заявил министр.

По его словам, власти уже смогли опробовать подобную технологию при внедрении цифровых пропусков в период самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Перевод документооборота в цифровой формат и внедрение электронных паспортов предусмотрено федеральной программой «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.