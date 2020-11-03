Счетная палата рассказала о проблемах с нацпроектом «Цифровая экономика»

Счетная палата выявила ряд проблем, мешающих своевременной реализации нацпроекта Цифровая экономика и ее эффективному мониторингу. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков, сообщается на сайте ведомства.

По словам Шилкова, одной из таких проблем является внесение в паспорт нацпроекта и входящих в него федеральных программ слишком большого количества изменений. «Так, с середины 2019 года в саму нацпрограмму внесено 94 изменения, а в федеральные проекты — примерно в два раза больше. Такое множество изменений осложняет эффективный мониторинг реализации национальной программы», — пояснил аудитор.

Также, отметил он, большой проблемой является низкое кассовое исполнение расходов по нацпроекту. Так, за девять месяцев 2020 года этот показатель составил всего 20,6 процента. Еще один недостаток — слишком скромное финансирование региональных проектов, которые должны вносить значительный вклад в достижении заявленных в паспорте нацпроекта показателей.

Кроме того, считают в Счетной палате, в настоящее время в стране отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие отбор социально значимых объектов для подключения к интернету.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.