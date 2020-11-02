В России начали лучше осваивать бюджет на развитие цифровой экономики

В России начали лучше осваивать бюджетные средства, выделенные на развитие цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, показатели 2020 года значительно превышают показатели, зафиксированные годом ранее. «В этом году планируется больше 90 процентов. На текущий момент у нас кассовое исполнение в два раза лучше, чем в прошлом году», — уточнил министр.

Ранее Счетная палата представила данные, согласно которым исполнение расходов российского федерального бюджета по нацпроекту «Цифровая экономика» составило 73,3 процента. При этом отмечалось, что из 64 целевых показателей было достигнуто всего 36.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.