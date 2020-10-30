К сетям 5G задумали подключить более 50 миллионов россиян

В России к сетям 5G к 2030 году планируется подключить более 50 миллионов пользователей. О такой задумке стало известно из дорожной карты развития мобильных сетей пятого поколения, подлинность которой подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к разработчикам документа.

Так, согласно документу, к 2023 году число абонентов сетей пятого поколения должно составить 200 тысяч человек, а к 2024 году — уже 5 миллионов человек. Чтобы добиться подобных показателей, планируется разработать отечественное абонентское оборудование для массового рынка, подготовить новые нормативные акты, а также облегчить операторам связи доступ к инфраструктуре.

Отмечается, что дорожная карта была разработана «Ростехом» и «Ростелекомом» по соглашению с правительством. Как пояснил замглавы Минцифры Олег Иванов, министерство уже практически выполнило свою часть работ по подготовке плана. При этом в «Ростелекоме» заявили, что заявленные в дорожной карте показатели пока официально не утверждены.

Внедрение в России сетей 5G предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в стране по инициативе президента Владимир Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.