Названы сроки появления станции 5G в России

Разработанная российским центром «Глобальные беспроводные системы связи» станция 5G/IMT-2020 появится в 2021-2022 годах, а запуск в производства запланирован на 2023 году. Такие сроки порталу «Будущее России. Национальные проекты» назвали в пресс-службе организации «Цифровая экономика».

Разработанная центром «Глобальные беспроводные системы связи» станция станет первой разработкой подобного рода в России, подчеркнули в организации. Сейчас ученые проводят исследования, разрабатывают алгоритмы и программное обеспечение, которые лягут в основу создания конечного продукта. Архитектура станции уже разработана, на следующем этапе будет подготовлен ее макет.

В организации отметили, что макет базовой станции будет использовать самые распространенные для развертывания 5G частоты, которые, однако, еще не заняты силовыми службами. Потенциальными заказчиками станции являются такие компании, как РЖД, «Газпром», «Ростелеком» и так далее.

«Сети связи следующих поколений (...) являются фундаментальной основой информационной инфраструктуры для развития экономики... В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" реализуется дорожная карта по развитию сети 5G в России, один из ключевых вопросов которой — разработка и применение отечественного оборудования. Поэтому с уверенностью можем сказать, что разработка (...) весьма актуальна для цифровой экономики», — пояснил Сергей Наквасин, директор направления «Цифровые технологии».

Федеральный проект «Цифровые технологии» является частью национального проекта «Цифровая экономика», который предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.