В российском регионе назначили ответственного за цифровую трансформацию

В Тюменской области ответственным за цифровую трансформацию назначили заместителя губернатора Владимира Сысоева. Об этом сообщается на сайте департамента информатизации региона.

«Кроме того, губернатором поручено определить ответственных за цифровую трансформацию также в исполнительных органах государственной власти Тюменской области», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что цель цифровой трансформации состоит в повышении удовлетворенности жителей региона госуслугами, снижении издержек бизнеса при взаимодействии с властью, сокращении теневой экономики и так далее.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.