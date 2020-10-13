Жителей Кузбасса массово обучат цифровым специальностям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом во вторник, 13 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе блока экономического развития регионального правительства.

Как пояснили в пресс-службе, запуск программы запланирован на ноябрь 2020 года. Ее участниками сможет стать любой трудоспособный гражданин, который еще не вышел на пенсию и имеет оконченное среднее или высшее профессиональное образование. Обучение будет вестись в онлайн-формате, его продолжительность составит более 72 часов.

«Курсы рассчитаны на пользователей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки. По окончании обучения выдается документ о повышении квалификации по одному из 22 сквозных направлений, таких как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, большие данные, цифровой маркетинг, цифровой дизайн», — уточнили в пресс-службе.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.