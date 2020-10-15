В российском регионе отчитались о подключении соцобъектов к интернету

В Еврейской автономной области (ЕАО) за последние два года к высокоскоростному интернету подключили 100 социально значимых объектов. Об этом отчитались в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона, передает ТАСС.

Как отмечается, в ходе работ по обеспечению соцобъектов доступом к сети был проложен 51 километр волоконно-оптических линий связи. В результате городские образовательные организации получили возможность пользоваться интернетом со скоростью 100 мегабит в секунду, территориальные органы Росгвардии и нацгвардии — 20 мегабит в секунду, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пункты полиции и пожарные части — 10 мегабит в секунду, пожарные посты региона — 2 мегабита в секунду.

В дальнейшем доступ к сети могут получить и жители, которые проживают в населенных пунктах с подключенными соцобъектами. «Люди, которые живут в этих селах, также должны иметь возможность подключиться к высокоскоростному интернету. На сегодняшний день этот вопрос рассматривается», — подчеркнула исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Галина Соколова.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.