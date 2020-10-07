Вологодская область отчиталась о досрочном подключении соцобъектов к интернету

Все социально-значимые объекты Вологодской области в 2020 году досрочно подключили к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом отчитался заместитель губернатора региона Виталий Тушинов, передает ТАСС.

«Несмотря на все сложности в связи с пандемией, все работы на 1 октября 2020 года выполнены, все объекты подключены, с 1 октября мы начали оказывать интернет-услуги всем этим социально-значимым объектам во всех районах области», — заявил Тушинов.

По его словам, за два последние года в регионе доступом к сети обеспечили образовательные учреждения, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, пожарные части и посты, пункты полиции и территориальные органы Росгвардии. В следующем году власти региона планируют приступить к подключению к интернету учреждений культуры. Всего на реализацию программы за три года направят 765 миллионов рублей.

Нацпроект «Цифровая экономика» планируется реализовать до 2030 года. Всего на него планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.