Более 500 соцобъектов Оренбуржья обеспечили интернетом

Более 500 социальных объектов в Оренбургской области подключили к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Денис Толпейкин.

По его словам, всего в 2020 году доступ к сети обеспечили 518 объектам в отдаленных и малых населенных пунктах.

«Благодаря выполненным работам возможность пользоваться высокоскоростным доступом к интернету появилась более чем у 27 тысяч жителей малых населенных пунктов области. Значительно улучшилось качество доступа более чем у 1,5 миллиона жителей, а это порядка 75 процентов жителей региона», — пояснил Толпейкин.

Таким образом, подчеркнул министр, регион полностью выполнил план, предусмотренный нацпроектом «Цифровая экономика», на этот год.

Нацпроект «Цифровая экономика» планируется реализовать до 2030 года. Всего на него планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.