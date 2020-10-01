Сотни удмуртских соцобъектов подключили к интернету

В Удмуртии почти три сотни социальных объектов получили доступ к сети с 1 октября. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как отмечается, в общей сложности в 2020 году к высокоскоростному интернету подключили 280 соцобъектов в различных районах республики: 92 школы, 92 зданий администрации муниципальных образований, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 пожарных постов, три пожарные части, два подразделения Росгвардии и одно учреждение среднего профессионального образования.

По данным издания, всего за три года начиная с 2019-го в Удмуртии доступом к интернету должны обеспечить 875 соцобъектов. В общей сложности на эти цели будет направлено 670 миллионов рублей.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.