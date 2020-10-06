Почти три сотни российских населенных пунктов впервые подключили к интернету

Почти три сотни населенных пунктов в Кировской области впервые подключили к проводному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Как отмечается, всего в 2020 году доступ к сети получили 466 социальных объектов области: 131 муниципальная администрация, 154 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 156 образовательных учреждений и 25 пожарных частей.

«Стоит отметить, что более 97 процентов подключений будет реализовано по волоконно-оптическим линиям связи, что гарантирует более высокую стабильность передачи данных. Важно, что в рамках реализации данного проекта 283 населенных пункта Кировской области доступ к проводному интернету получат впервые», — пояснил исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Нацпроект «Цифровая экономика» планируется реализовать до 2030 года. Всего на него планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.