Сотни соцобъектов Приморья обеспечат интернетом

Сотни социально значимых объектов в Приморском крае обеспечат доступом к высокоскоростному интернету в 2021 году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Константин Волошин, передает ТАСС.

«В прошлом году на территории Приморского края было подключено к сети интернет 275 социально значимых объектов... [В 2020 году к высокоскоростным телекоммуникациям подключили] 363 таких объектов, и на следующий год у нас в плане — 475», — уточнил он.

По словам Волошина, в этом году на подключение соцобъектов Приморья к сети было потрачено порядка 244 миллионов рублей.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.