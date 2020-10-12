В России отчитались о массовом подключении соцобъектов к интернету

Почти 22 тысячи социально значимых объектов в российских регионов получили доступ к высокоскоростному интернету с начала 2020 года. Об этом в понедельник, 12 октября, отчитались в Минцифры России.

Как отмечается в сообщении ведомства, до 30 сентября российские операторы подключили к сети все объекты, запланированные на этот год. Согласно установленному стандарту, все учреждения в городах обеспечены интернетом со скоростью 100 мегабит в секунду, а в сельских населенных пунктах — 50 мегабит в секунду.

В министерстве также напомнили, что в следующем году обеспечить доступом к сети планируется еще около 28 тысяч соцобъектов. Подключение по всей стране осуществляют 16 операторов связи в рамках трехлетних государственных контрактов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.