В России оценят цифровую зрелость органов власти

В России может появиться рейтинг, оценивающий цифровую зрелость федеральных и региональных органов исполнительной власти. Проработать возможность его создания поручил президент Владимир Путин, следует из перечня поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, опубликованного на сайте Кремля.

Как следует из документа, результаты работы должны быть представлены к 1 мая 2021 года. Затем отчитываться об успехах по данному направлению будет необходимо раз в полгода.

Ответственными за реализацию поручения назначены губернатор Московской области Андрей Воробьев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.