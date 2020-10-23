Кузбасс получит крупнейшую субсидию на цифровизацию судов

Кузбасс получит крупнейшую в России федеральную субсидию на цифровизацию региональной судебной системы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи Кемеровской области Максим Садиков.

По его словам, из федерального бюджета Кузбасс получит 99 миллионов рублей на подключение участков мировых судей к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Еще порядка 3 миллионов рублей на эти цели будет выделено из регионального бюджета.

«Такая поддержка в виде федеральных субсидий позволит нам практически полностью обновить всю информационную инфраструктуру 147 участков мировых судей, которые осуществляют деятельность у нас в регионе», — пояснил Садиков. По его словам, все участки получат широкополосный доступ к интернету, защищенные каналы связи, а также новое оборудование.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.