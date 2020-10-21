Тысячи российских школ подключили к интернету

Более 8 тысяч российских школ подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом в среду, 21 октября, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов.

«Очередной этап подключения социально значимых объектов, в том числе школ, завершился 30 сентября 2020 года. По итогам 2020 года подключено 8377 образовательных организаций. Минцифры России в данный момент осуществляет прием работ от исполнителей», — заявил Иванов.

По его словам, всего в России до конца 2021 года доступом к сети должны быть обеспечены 26,5 тысячи школ. Из них 7240 уже были подключены в 2019-м. Как уточнил замминистра, для городских школ предусмотрена скорость доступа в 100 мегабит в секунду, для сельских — 50 мегабит в секунду.

Нацпроект «Цифровая экономика» планируется реализовать до 2030 года. Всего на него планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.