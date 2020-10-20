Полторы сотни российских соцобъектов обеспечили интернетом

В Ивановской области полторы сотни социально значимых объектов подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, что в этом году доступ к сети получили 153 учреждения: 90 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 45 школ и колледжей, 13 пожарных частей и пожарных постов, а также пять органов местного самоуправления.

Как отметили в правительстве, в прошлом году интернетом обеспечили 125 соцобъектов, еще 199 подключат в 2021 году. Таким образом, за три года доступ к сети получат почти 500 соцобъектов области.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.