В российском регионе 80 сельских школ подключили к проводному интернету

Почти 80 школ в селах Амурской области, включая расположенные в удаленной местности, подключились к проводному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Самая удаленная от Благовещенска школа находится в 800 километрах, в поселке Восточный Тындинского района. Самая маленькая — в поселке Трудовой Октябрьского района, где живут около 150 человек.« Благодаря государственной программе обеспечения интернетом амурские школьники и педагоги получили доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов», — сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.