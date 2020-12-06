В российских вузах будет больше бюджетных мест

Число бюджетных мест в российских ВУЗах по таким направлениям, как IT, здравоохранение и подготовка учителей, будет ежегодно расти вплоть до 2024 года. Об этом в воскресенье, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

По его словам, Минобрнауки с 2021 года «форсировало события». Уже добавлены 11 400 бюджетных мест — и эта тенденция сохранится вплоть 2024 года. При этом число бюджетных мест в Москве не сократилось, а увеличение «пошло в регионы».

30 ноября Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов. «Мы оперативно получили уточняющую информацию от наших коллег, и я могу заверить, что никаких массовых отчислений иностранных студентов нет», — заявил он.

Министр уточнил, что число отчисленных студентов в период с 1 сентября по 30 ноября сопоставимо с прошлогодними показателями.

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