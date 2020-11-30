Массовое отчисление иностранных студентов из российских вузов опровергли

Министр образования и науки России Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

«Мы оперативно получили уточняющую информацию от наших коллег, и я могу заверить, что никаких массовых отчислений иностранных студентов нет», — заявил он. Министр уточнил, что число отчисленных студентов в период с 1 сентября по 30 ноября сопоставимо с прошлогодними показателями.

Фальков согласился с тем, что обучающиеся из ряда стран не могут въехать в Россию, но отметил, что из-за эпидемической обстановки ряд вузов перешел на дистанционный формат обучения, «поэтому зачастую приезжать смысла нет».

29 ноября сообщалось, что иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Около двух тысяч учащихся обратились к российскому правительству с просьбой позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение на российской территории. Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.

Ранее все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение в связи с распространением COVID-19 до февраля 2021 года.

18 ноября стало известно, что около 200 студентов подготовили иск к МГУ. Согласно тексту иска, из-за весенних ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Также в нем выдвинуты и другие требования, в частности, перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время ограничений.