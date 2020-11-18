Минобрнауки отреагировало на иск студентов к МГУ из-за дистанционки

Минобрнауки не должно принимать решение о перерасчете платы за обучение студентов-контрактников — это могут сделать только сами вузы. Так в ведомстве отреагировали на иск студентов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, которые требуют вернуть им часть платы из-за введенной в последних двух семестрах дистанционки, передает РИА Новости.

«Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше», — сказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук.