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Минобрнауки отреагировало на иск студентов к МГУ из-за дистанционки

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минобрнауки не должно принимать решение о перерасчете платы за обучение студентов-контрактников — это могут сделать только сами вузы. Так в ведомстве отреагировали на иск студентов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, которые требуют вернуть им часть платы из-за введенной в последних двух семестрах дистанционки, передает РИА Новости.

«Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше», — сказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук.

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