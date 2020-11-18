Студенты МГУ потребуют в суде вернуть часть платы за обучение из-за дистанционки

Студенты платных отделений Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова потребуют вернуть часть платы за обучение через суд, поскольку из-за перехода на дистанционку качество получаемых знаний снизилось. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно тексту коллективного иска, подготовленного двумя десятками студентов-контрактников, из-за весенних ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Кроме того, многие не смогли вести полноценную практическую и лабораторную работу, поскольку был закрыт доступ к оборудованию.

«В процессе дистанционной передачи материала имели место технические сбои, что вызвано неготовностью используемых интернет-ресурсов. Преподавательский состав не был подготовлен к высокой степени информационной коммуникации, (...) в связи с чем дистанционные занятия превращаются в систему самообразования», — говорится в тексте документа.

В связи с этим истцы собираются потребовать, чтобы МГУ частично выплатил им средства, затраченные на оплату весеннего и осеннего семестров. Конкретная сумма в иске не называется, однако в нем выдвинуты и другие требования, в частности — перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время ограничений.

Ранее студенты МГУ уже выступали с требованием компенсировать им оплату обучения. Так, в сентябре инициативная группа вуза опубликовала петицию, в которой говорилось, что студенты-контрактники испытывают большее затруднения на фоне пандемии, чем бюджетники, поскольку они вынуждены платить за обучение и выплачивать образовательные кредиты. В петиции также отмечалось и снижение качества образования — лекции и семинары в онлайн-формате, по мнению студентов, не могут рассматриваться как полная альтернатива очной форме обучения, за которую они платят по договору.