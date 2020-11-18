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В МГУ отреагировали на требование студентов вернуть часть платы за обучение

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова принял все необходимые меры для сохранения непрерывности учебного процесса в условиях пандемии. Так в пресс-службе вуза отреагировали на коллективный иск с требованием вернуть часть платы за обучение, который собираются подавать студенты-контрактники, пишет ТАСС.

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В вузе отметили, что с марта руководством исполнялись не только соответствующие предписания правительства, но и сохранялась непрерывность образовательного процесса с обеспечением его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам.

Об иске, который подготовили около 200 студентов, стало известно 18 ноября. Согласно тексту иска, из-за весенних ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Также в нем выдвинуты и другие требования, в частности перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время ограничений.

Ранее студенты МГУ уже выступали с требованием компенсировать им оплату обучения из-за снижения качества образования. Так, в сентябре инициативная группа вуза опубликовала петицию, в которой говорилось, что студенты-контрактники испытывают большие затруднения на фоне пандемии, чем бюджетники, поскольку они вынуждены платить за обучение и выплачивать образовательные кредиты.

Предыстория: Студенты МГУ потребуют в суде вернуть часть платы за обучение из-за дистанционки
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