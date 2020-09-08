Студенты МГУ потребовали снизить стоимость обучения на время пандемии COVID-19

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали снизить стоимость обучения на время пандемии и вернуть часть денег за весенний семестр, поскольку, по их мнению, качество образования в период самоизоляции сильно снизилось из-за «дистанционки». Соответствующую петицию подготовила Инициативная группа МГУ.

«Многие студенты контрактной [платной] формы обучения испытывают на себе трудности пандемии значительно выше студентов бюджетной [бесплатной] формы обучения. Необходимость платы за обучение, повышенные расценки платы за проживание в общежитии, наличие образовательных кредитов и нестабильного заработка в условиях пандемии переводит многих студентов контрактной формы обучения в социально незащищенное положение», — говорится в тесте петиции.

Кроме того, студенты отметили, что из-за перехода на дистанционное обучение вуз больше не в состоянии оказывать образовательные услуги в полном объеме: доступа к инфраструктуре университета (библиотеки, лаборантские) теперь недоступны учащимся, а лекции и семинары в онлайн-формате не могут рассматриваться как полная альтернатива очной форме обучения.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством указал министру высшего образования и науки Валерию Фалькову на рост цен за обучение в некоторых российских вузах. По словам Фалькова, после обращения Минобрнауки в большинстве из поднявших плату вузов цены уже скорректированы. «Она [плата] зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — сказал Фальков. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), в свою очередь, провел работу, чтобы выявить все случаи, когда российские вузы повышали стоимость обучения.

Вместе с тем в МГУ плата за обучение — одна из самых высоких в стране. Стоимость обучения на экономическом факультете по направлению «Менеджмент» для поступивших в 2020 году составила 490 тысяч рублей в год, а на факультете «Высшая школа бизнеса» — 540 тысяч. МГУ обошли только Московский государственный институт международных отношений по направлению «Международные финансы и управление инвестициями» (обучение совместно с Редингским университетом в Великобритании будет стоить 950 тысяч рублей в год), Высшая школа экономики с программой «Экономика и управление» (программа двух дипломов — российского и лондонского — обойдется в 880 тысяч рублей в год), а также Московская государственная консерватория имени Чайковского (574 тысячи рублей в год).