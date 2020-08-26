В ОНФ рассказали о борьбе за сохранение стоимости обучения в российских вузах

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) провел большую и кропотливую работу, чтобы выявить все случаи, когда российские вузы повышали стоимость обучения. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева напомнила, что президент России Владимир Путин еще в мае призывал учебные заведения с пониманием отнестись к материальному положению выпускников и зафиксировать стоимость обучения на уровне 2019 года, сообщается в Telegram-канале ОНФ.

По словам Шмелевой, Министерство науки и высшего образования на основании информации ОНФ оперативно провело переговоры с учредителями таких вузов и приняло меры, чтобы стоимость вернулась в прежние границы.

«Нужно сказать и о том, что вузы, поднявшие стоимость обучения, в подавляющем большинстве региональные, для которых ситуация пандемии особенно осложнила экономическую деятельность и вызвала дополнительные незапланированные расходы», — отметила Шмелева. По ее словам, президент учел эти обстоятельства и попросил федеральное министерство не только разобрать конкретные случаи, но и оказать вузам необходимую материальную поддержку.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством указал министру высшего образования и науки Валерию Фалькову на рост цен за обучение в некоторых российских вузах. По словам Фалькова, после обращения Минобрнауки в большинстве из поднявших плату вузов цены уже скорректированы.