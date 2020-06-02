Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, месяц назад было проведено собрание с большинством российских ректоров. В ходе встречи министерство рекомендовало отказаться от повышения стоимости обучения в этом году. «Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — сказал Фальков. По мнению министра, это наиболее рациональное решение, которое позволит защитить интересы всех сторон образовательного процесса.

В конце апреля Фальков сообщил, что новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, однако формат обучения будет определен позднее, в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

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