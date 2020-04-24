Названо условие снижения стоимости учебы в российских вузах на удаленке

Стоимость учебы в вузе может быть понижена при переходе на удаленку только из-за очевидного снижения качества образовательных услуг. Такое условие назвал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает РИА Новости.

По его словам, студент и университет заключают договор, в котором указаны условия обучения. Фальков добавил, что Минобрнауки прорабатывает вопрос поддержки студентов во время пандемии.

22 апреля Фальков заявлял, что Минобрнауки прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости обучения студентов. По его словам, «универсального решения» нет, так как «студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс».

Из-за пандемии коронавируса школы, вузы и колледжи в России полностью перевели на дистанционное обучение. Единый государственный экзамен было решено провести очно и перенести вступительные испытания в вузах. Сессии и защиты дипломов у российских студентов в этом году пройдут в онлайн-режиме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!