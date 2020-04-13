Российские студенты назвали плюсы дистанционного обучения

Студенты Высшей школы экономики (ВШЭ), которые ранее перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса в стране, рассказали о плюсах учебы удаленно. Об этом говорится в публикации на сайте вуза.

Учащаяся первого курса Алина Мовсесян сказала, что такой формат обучения позволяет высыпаться и не носить с собой много учебных пособий и материалов. Дополнительными удобствами она выделила «еду и кроватку». Среди минусов назвала нехватку живого общения, периодические проблемы с работой интернета и образовательных платформ. Второкурсница Ксения Лебедева сообщила, что отказ от бумаги делает процесс более экологичным, а интернет делает образование доступным для жителей разных уголков страны и мира.

Студент первого курса Федор Тормосов добавил, что благодаря учебе из дома у него стало больше времени на дополнительные занятия, и теперь он успевает больше. При этом он отметил, что дистанционно удобно обучаться гуманитарным наукам, чего не скажешь о естественных. Дня него занятия по экономике были удобнее в режиме оффлайн.

Молодой человек сообщил, что в ВШЭ и до пандемии были элементы дистанционной коммуникации. Например, преподаватели присылали учащимся задания и дополнительную литературу на электронную почту, проводились онлайн-консультации. Сейчас введены дополнительные функции вроде видеосвязи. «Поэтому я считаю, что преподаватели нашего факультета были готовы к переходу в онлайн», — пояснил он, указав, что с каждым днем цифровая грамотностью студентов и учителей растет.

Все твое учащихся указали на перспективность онлайн-учебы, которая, по их мнению, во временем способна хотя бы частично вытеснить привычные лекции.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что большинство российских вузов успешно перешло на дистанционное обучение, хотя у некоторых педагогов возникают сложности в освоении новых технологий.

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